ضبط مصنع تين مجفف بدون ترخيص في القليوبية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة التين المجفف بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتبين بحوزته كمية قدرها 34,700 طن تين مجفف مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته لقيامه بإعادة تدويره وتعبئته كونه منتج صالح للاستهلاك.

وضبط 4 أطنان تين مجفف منتج نهائى يحمل علامات تجارية غير مسجلة وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، وماكينة خط تعبئة وتغليف؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.