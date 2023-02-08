الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بديل لكاميرات المراقبة.. خبير تكنولوجي يوضح طرق الاستفادة من الهواتف القديمة

الهواتف القديمة
الهواتف القديمة

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات،عن الطريقة المُثلَى للاستفادة من الهواتف المحمولة القديمة، موضحًا أن هناك 6 مليارات نفاية إلكترونية عبارة عن موبايلات تنتهي صلاحيتها خلال 2023.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مداخلة لـ فضائية "dmc"، إن هذا العدد من النفايات الإلكترونية سيلحق الضرر بالإنسان وبالطبيعة، لافتًا إلى أن معظم الأشخاص يقتنون موبايلات قديمة لم تعد تستخدم، كما أنهم لم يتمكنوا من بيعها.

وعن طرق الاستفادة من الهواتف القديمة بدلًا من الاحتفاظ بها في الأدراج دون جدوى، قال خبير أمن المعلومات، الطريقة الأولى هي استخدام الموبايل القديم كجهاز لمراقبة وكبديل لكاميرات المراقبة خاصة بعد ارتفاع ثمنها، إذ يمكن مراقبة الأطفال بالمنزل عند الخروج وتركهم بمفردهم، أو مراقبة المكتب أثناء العمل، وذلك بتشغيلها لايف، كما يمكن استغلال الموبايلات القديمة كمساعد شخصي بتشغيل "جوجل هومز"، وتوجيه الأوامر صوتيًا، كتشغيل الموسيقى.

وتابع: "أما الطريقة الثانية، فتتمثل في أنه يمكن استخدام الموبايلات في شات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لسؤال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة والحصول على البحث بسلاسة، مثل “شات بوت”، كما يمكن استخدامه كتابلت للأطفال من خلال شراء شاشة ثمنها 40 جنيه فقط، إذ يتم وضع الموبايل أمامه ويقوم بتكبير الشاشة كالتابلت بالضبط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال فى تركيا وسوريا إلى 11200

رفع جلسة دعوى مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة للقرار

«العفو الرئاسى» تُعلن إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم من جزيرة الوراق

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاربعاء بالسوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه