بديل لكاميرات المراقبة.. خبير تكنولوجي يوضح طرق الاستفادة من الهواتف القديمة

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات،عن الطريقة المُثلَى للاستفادة من الهواتف المحمولة القديمة، موضحًا أن هناك 6 مليارات نفاية إلكترونية عبارة عن موبايلات تنتهي صلاحيتها خلال 2023.

وقال خبير أمن المعلومات خلال مداخلة لـ فضائية "dmc"، إن هذا العدد من النفايات الإلكترونية سيلحق الضرر بالإنسان وبالطبيعة، لافتًا إلى أن معظم الأشخاص يقتنون موبايلات قديمة لم تعد تستخدم، كما أنهم لم يتمكنوا من بيعها.

وعن طرق الاستفادة من الهواتف القديمة بدلًا من الاحتفاظ بها في الأدراج دون جدوى، قال خبير أمن المعلومات، الطريقة الأولى هي استخدام الموبايل القديم كجهاز لمراقبة وكبديل لكاميرات المراقبة خاصة بعد ارتفاع ثمنها، إذ يمكن مراقبة الأطفال بالمنزل عند الخروج وتركهم بمفردهم، أو مراقبة المكتب أثناء العمل، وذلك بتشغيلها لايف، كما يمكن استغلال الموبايلات القديمة كمساعد شخصي بتشغيل "جوجل هومز"، وتوجيه الأوامر صوتيًا، كتشغيل الموسيقى.

وتابع: "أما الطريقة الثانية، فتتمثل في أنه يمكن استخدام الموبايلات في شات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لسؤال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة والحصول على البحث بسلاسة، مثل “شات بوت”، كما يمكن استخدامه كتابلت للأطفال من خلال شراء شاشة ثمنها 40 جنيه فقط، إذ يتم وضع الموبايل أمامه ويقوم بتكبير الشاشة كالتابلت بالضبط.