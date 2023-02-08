تحرير 85 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 58124 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 12105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و270 مخالفة السير بدون تراخيص، و31 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.