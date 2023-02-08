الأهلي في المونديال| تعرّف على برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حدد مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء في إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.

فيما تقدمت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بواجب العزاء والمواساة لرامي ربيعة، لاعب الفريق في وفاة المغفور له والد زوجته والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء لرامي ربيعه الذي تلقى الخبر أمس أثناء تواجده بمعسكر الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله.