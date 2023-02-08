الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يزور بريطانيا اليوم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بريطانيا، في ثاني رحلة خارجية له منذ بدء العملية الروسية.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه" صباح اليوم استنادًا إلى بيانات الحكومة البريطانية أن زيلينسكي سيزور الجنود الأوكرانيين الذين يتدربون على يد الجيش البريطاني.

ويلتقي زيلينسكي خلال الزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويلقي كلمة أمام البرلمان ويتفقد قوات أوكرانية.

وفي وقت سابق، كثفت القوات الروسية هجومها الشتوي في شرق أوكرانيا وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها مع تعرض بلدات في الشمال الشرقي والجنوب للقصف.

وقال الجيش الأوكراني، أمس الثلاثاء، إن 1030 جنديًا روسيًا قتلوا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية في الحرب، ولا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل، بحسب "رويترز".

وزعمت روسيا أيضًا أنها قتلت أعدادًا كبيرة من القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، فقالت إنها أسقطت 6500 قتيل أوكراني في يناير.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في مقابلة أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يستهدف الكرملين خاركيف في الشمال الشرقي أو زابوريجيا في الجنوب.

وأضاف لرويترز متحدثًا في مكتبه بكييف: "المحاولات لشن هجوم سواء في اتجاه خاركيف أو زابوريجيا ستتم بالطبع.. مدى نجاحهم سيعتمد علينا".

القوات الروسية الحكومة البريطانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العملية الروسية

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