الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأمن الغذائي» على رأس حزمة المبادرات التنموية لمنتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قررت إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم"، بشكله السنوي المعهود من "مدينة شرم الشيخ"، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ، لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة، ومن أهم البرامج التي أعلن عنها المنتدي هو برنامج خاص بـ"الأمن الغذائي".

ويأتي فكرة البرنامج لدعم وتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا، على أن يشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة ابدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

الأمن الغذائي يقع على رأس أولويات الدولة المصرية

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الغذائي، خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الأمن الغذائي يقع على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها الغذائية، ما يجعلها عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، في ظل الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60%.

القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات

وأضاف "صيام"، أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات أبرزها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحاً أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الآونة الأخيرة لتغطية احتياجاتها الغذائية وحماية الأمن الغذائي.

 وصول تعداد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول 2050

وعن تأثر الأمن الغذائي بالمعدلات السكانية الكثيفة، قال أستاذ الاقتصاد الغذائي، إن معدل الزيادة السكانية بمصر يقترب من 2% سنويًا، وتشير الإحصائيات إلى وصول تعداد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول 2050، أي إضافة ما يقرب من 60 مليون نسمة لتعداد السكان المتزايد بالفعل، وهو ما يتطلب زيادة الغذاء بنسبة 60%.

 الاتحاد الأوروبي دعم قطاع الزراعة بمليار يورو

وأكد  أستاذ الاقتصاد الغذائي، أن كل الدول المتقدمة تدعم الزراعة، إذ أن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الزراعة يبلغ مليار يورو، لافتًا إلى أن تنوع دعم قطاع الزراعة ما بين الدعم المباشر، وهو تزويد المزارع بالمستلزمات بأسعار مخفضة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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