الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المرصد الجمركى: لا أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد المرصد الإعلامي الجمركي أنه لم يتم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على السلع بالأسواق الحرة بالمطارات، باستثناء سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا أو ما يعادله بالجنيه عن كل لتر من المشروبات الروحية بحد أقصى لترين.

وأوضح المرصد أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لإقرار بعض التيسيرات الجمركية الجديدة للسياح والركاب القادمين لمصر والعابرين بمطاراتها، تتضمن زيادة حد الإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية للأشياء التي تكون بصحبتهم من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه تم السماح للسياح والركاب العابرين بالمطارات المصرية بالشراء للاستعمال الشخصي، من الأسواق الحرة المقامة في الدوائر الجمركية، خلال 48 ساعة من وصولهم بما لا يتجاوز ٢٠٠ دولار، بما في ذلك السماح بـ2 لتر من المشروبات الروحية مع سداد 1% من الضريبة الجمركية المستحقة بحد أدنى 13 دولارًا عن كل لتر أو ما يعادله بالجنيه.
وشدد على أنه يشترط عدم قصد الاتجار في الأشياء الجديدة التي تكون بصحبة الركاب القادمين لمصر، للتمتع بالإعفاء الشخصي من الضريبة الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك لوحات إرشادية فى المطارات توضح النقد الأجنبي المسموح للمسافرين بحيازته، موضحًا أنه يجب على المسافرين الإفصاح عن النقد الأجنبي الذى بحوزتهم.
وأكد المرصد الإعلامي الجمركي حرص مصلحة الجمارك على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ لتعزيز حوكمة الإجراءات بالمنافذ الجمركية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين والمهربين، موضحًا أن وزارة المالية تناشد الجميع الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

اجراءات ادلة إرشادية الإجراءات القانونية الاتجار الالتزام التنف

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