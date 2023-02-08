سقوط أمطار.. تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يستمر سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، وهي أمطار متوسطة، وقد تغزر أحيانًا على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل محافظة مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات

توقعات الطقس اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يظهر نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى 16- 9

السواحل الشمالية 16- 11

جنوب سيناء 20- 13

شمال الصعيد 17- 5

جنوب الصعيد 20- 9

توقعات الطقس غدًا الخميس 9 فبراير 2023:

تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

القاهرة والوجه البحرى 17- 10

السواحل الشمالية 17- 12

جنوب سيناء 21- 14

شمال الصعيد 18- 7

جنوب الصعيد 22- 10

توقعات الطقس الجمعة 10 فبراير 2023:

تسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 للعظمى 9 للصغرى، وفى السواحل الشمالية 17 للعظمى 10 للصغرى، وفى جنوب سيناء 22 للعظمى و14 للصغرى، وتسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد 20 للعظمى 5 للصغرى، وفى جنوب الصعيد 26 للعظمى 10.