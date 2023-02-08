الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل قتل الطفلة «سجود» في منزل مهجور بالشرقية

قتل طفلة
قتل طفلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف غموض مقتل الطفلة سجود، والتخلص من جثتها بمنزل مجاور لمنزلها بمركز مشتول السوق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفى مشتول السوق، بوصول "سجود. ح"، 4 سنوات، جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها.

ويجري تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور الطفلة مقتولة مشرحة المستشفى الطفلة سجود كشف غموض

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