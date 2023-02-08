تركيا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال لـ5894 قتيلًا

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 5894 قتيلا و34810 جرحى.

وقال أوقطاي، اليوم، إن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5775 بناء، مشيرا إلى أن ‏هذه الأرقام كلها إحصاءات غير نهائية.

في غضون دلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية، القرار الرئاسي بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة من الزلزال ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وبدأ سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في ولايات أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

وضرب زلزال، صباح الإثنين، جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.5 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.