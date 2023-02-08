الأرصاد: طقس مائل للبرودة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

العاصمة الإدارية 16 9

6 أكتوبر 16 8

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 9

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 9

طنطا 16 9

دمياط 16 10

بورسعيد 15 9

الإسماعيلية 17 9

السويس 16 9

العريش 16 9

رفح 15 8

رأس سدر 17 11

نخل 14 4

كاترين 10 1-

الطور 18 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 19 13

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 15 9

مطروح 15 9

السلوم 14 8

سيوة 15 6

رأس غارب 20 12

الغردقة 20 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 12

شلاتين 22 14

حلايب 21 15

أبو رماد 21 14

رأس حدربة 21 15

الفيوم 16 6

بني سويف 16 6

المنيا 16 5

أسيوط 17 4

سوهاج 17 5

قنا 18 7

الأقصر 19 7

أسوان 20 9

الوادي الجديد 19 7

أبوسمبل 20 10

