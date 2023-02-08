الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 8 - 2 - 2023

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الأزوتية، استقرارًا في الأسواق اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل أسعار اليوريا اليوم أستقرار عند لـ9,200 جنيه للطن.

 - وسجل أسعار النترات اليوم  9,000 جنيه للطن.

 - وقد سجل أسعار الفوسفات الناعم 12.5%، عند 2,500 جنيه للطن.

 - بينما استقرت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، عند 3,500 جنيه للطن

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة ١٠٥%، ليبلغ إجمالي قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنة بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعة بنسبة ٢٥%، حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنة بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار.

أسعار سماد اليوريا أسعار سماد النترات أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

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