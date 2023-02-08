الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اسعار الفراخ البيضاء والبيض والبط اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في مصر

الدواجن
الدواجن

أصبحت أسعار الدواجن من أكثر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، فهى البروتين الأشهر عند المصريين.

وتستعرض الدستور في نشرتها التي تقدمها إلى متابعيها أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8 فبراير في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

سجل  أسعار الفراخ البيضاء 70 جنيها للكيلو  في بورصة الدواجن.
سجل أسعار الفراخ الساسو 89 جنيها  للكيلو في بورصة الدواجن. 
سجل أسعار الفراخ البلدي 90 جنيها للكيلو  في بورصة الدواجن.
سجل أسعار أمهات بيضاء 65 جنيها للكيلو  في بورصة الدواجن.
سجل أسعار كتكوت أبيض 26 جنيها للكيلو  في بورصة الدواجن.
سجل أسعار كتكوت ساسو 17 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.
سجل أسعار كتكوت بلدي 8 جنيهات للكيلو  في بورصة الدواجن.
سجل أسعار كتكوت روزي 9 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 8-2-2023

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أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 فى الأسواق المصرية

«منتجى الدواجن»: أسعار الفراخ والبيض ستنخفض اعتبارًا من منتصف فبراير

أسعار البط اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

سجل  أسعار بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه  في بورصة الدواجن
سجل  أسعار بط مسكوفي عمر يوم 26.50 جنيه في بورصة الدواجن
سجل  أسعار بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار بط فرنساوي بيور عمر يوم 24 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار لحم بط مولار كيلو 75 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار لحم بط فرنساوي كيلو 62 جنيها في بورصة الدواجن
سجل  أسعار لحم بط مسكوفي كيلو 85 جنيها في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

كتكوت أبيض يوم 23.00 جنيه 25.00 جنيه  في بورصة الدواجن

كتكوت ساسو يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه في بورصة الدواجن

كتكوت بلدي حر يوم 07.50 جنيه 08.00 جنيه في بورصة الدواجن

سعر البيض اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيها في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيها في بورصة الدواجن
سعر كرتونة البيض البلدي 126 جنيها في بورصة الدواجن

أسعار البانية والكبد والقوانص اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

تراوح سعر كيلو الفراخ البانية مابين 165 لـ 170 جنيها للكيلو الواحد

وسجل سعر الشيش طاووق 160 جنيها للكيلو الواحد

 ووصل سعر الكبد والقوانص 80 جنيها للكيلو الواحد

بينما  سعر كيلو الفراخ العتاقى الحمراء 80 جنيها للكيلو الواحد

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023 أسعار البط اليوم الأربعاء اسعار الكتاكيت اليوم سعر البيض اليوم الأربعاء أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

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