الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

علي الشرقاوي.. ظهور بطل جديد على غرار «بيج رامي» بعد سنوات من المعاناة

علي الشرقاوي
علي الشرقاوي

سلطت وكالة "رويترز"، في تقرير لها الضوء على أداء لاعب كمال الأجسام علي الشرقاوي، المصنف على الصعيد الوطني، بعد أن أمضى الشاب البالغ من العمر 29 عاما في جمع القمامة لإعالة نفسه خلال مسيرته الرياضية، صباحا والتدريب لرياضة كمال الأجسام مساء.

على الرغم من حصوله على الأوسمة بما في ذلك ميداليتين برونزيتين في البطولات الوطنية، مثل العديد من الرياضيين المصريين الآخرين الذين يمارسون الرياضات الفردية، إلا أنه لم يتمكن من تأمين التمويل أو الدعم الخارجي.

وقالت الوكالة في تقريرها، إنه يستخدم عربة تجرها الخيول لجمع النفايات وإعادة التدوير عبر الغربية، في مسقط رأسه في دلتا النيل في مصر، بما يصل إلى 200 جنيه في اليوم

وقال الشرقاوي إنه لم يجد دعمًا لمسيرته في كمال الأجسام، وإن معظم التمويل يستخدم في الرياضات الجماعية البارزة مثل كرة القدم.

ولفت إلى أنه على الرغم من القيود المفروضة على نظام التدريب الخاص به، إلا أنه استوحى الإلهام من ممدوح السبيعي "بيج رامي" ، لاعب كمال الأجسام الشهير الذي فاز بلقب مستر أولمبيا في عامي 2020 و2021.

وقال مصطفى التميمي ، مدرب الشرقاوي ، إن الشرقاوي وجد نجاحه بعد فترة وجيزة من بدء التدريب.

وقال "إنه يسعى للمشاركة في بطولة دولية، لكن مهنة كمال الأجسام تحتاج إلى دعم وتمويل لتوفير التغذية".

الأوسمة الدعم الخارجى الرياضيين النفايات جمع القمامة

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