مصدر أمنى يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل شقة بسوهاج

كشف مصدر أمني عن تفاصيل العثور على جثة شخص داخل مسكنه بمدينة سوهاج، وأن المتوفي لا يوجد حول وفاته شبهة جنائية.

لقي شخص يبلغ من العمر 47 سنة مصرعه داخل إحدى الشقق بدائرة قسم ثان سوهاج وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، حيث أفاد أهليته بأنه يعاني من مرض السكري وتنتابه حالات إغماء وغيبوبة.

اللواء مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بوفاة عامل داخل شقته بدائرة قسم ثان سوهاج وتم مناظرة الجثة داخل الشقة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير مباحث المديرية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ومفتش مباحث قسم ثان سوهاج والرائد رئيس وحدة مباحث القسم بوفاة شخص داخل شقته دائرة القسم حيث تبين وجود جثة المدعو "حسن م م ح"، 47 سنة، عامل بمقهى ويقيم بالجيزة وله محل إقامة آخر دائرة مركز البلينا مسجاة على الأرض بحمام الشقة بالطابق الرابع وبمناظرتها تبين أنه عاري الجسد وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها كما تبين سلامة منافذ وأبواب الشقة.

وبسؤال المدعو "محمود ص ا م"، 30 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز أخميم مالك الشقة المشار إليها أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف أنه قام بتأجير الشقة للمتوفي المذكور منذ شهرين ويقيم بها بمفرده وأنه معتاد الذهاب لعمله بمقهي كائن بالطابق الأرضي بذات العقار والعودة للشقة إلا أنه لم يذهب للعمل منذ أمس، حيث قام بالتوجه للشقه اكتشف وفاته.

وبسؤال والده المدعو "محمد م ح ش"، 74 سنة، بالمعاش ويقيم دائرة مركز البلينا أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأن نجله يعاني من مرض السكري وتنتابه حالات إغماء وغيبوبة وحال استحمامه حدثت له حالة غيبوبة وتوفي على أثر ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.