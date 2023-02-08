الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغيطي»: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العبور العام في أغسطس

المهندس عبد الرووف
المهندس عبد الرووف الغيطي

أعلن المهندس عبد الرووف الغيطي، رئيس جهاز مدينه العبور، أنه جار إنشاء المستشفي العبور العام. 

وقال "الغيطي"، في تصريحات خاصة ل"الدستور"، إنه يتم تنفيذ مستشفى العبور العام على مساحة 16700 متر مربع والمباني الرئيسي على مساحة 3260 مترًا مربعًا، يتكون من من دور أرضي و6 طوابق، وقد تصل القدرة الاستيعابية للمستشفي نحو 220 سريرًا.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفي العبور العام خلال شهر أغسطس المقبل، أنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 68‎%،‎ بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع بقيمة 320 مليون جنيه.

ولفت إلى تركيب درج السلم الرئيسي، وجار الانتهاء من أعمال البياض للأدوار من الأول حتى السادس، وجارٍ استكمال أعمال السيراميك في الأدوار الثاني والثالث والخامس والسادس، كما أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الإلكتروميكانيكا وتنفيذ أعمال بياض الواجهات، وتأسيس أعمال الكلادينج للواجهات وجار تنفيذ باقي الأعمال تباعًا.

ونوه بأنه تتضمن مبني للنفايات ومحطة كهرباء تخدم مستشفي العبور العام، وكما تتضمن تنفيذ قسم للعمليات وحده إشاعة وغرفة عمليات للولادة، وقسم للحضانات وقسم للعظام والباطنة وبنك دم وقسم للحروق وومعامل وإقامة للأطباء وطاقم التمريض.

مستشفى العبور العام أغسطس انتهاء تنفيذ التأمين الصحي مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

الأرصاد: طقس مائل للبرودة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

تيارات الرياح القاتلة.. خطر «التغيرات المناخية» يطارد الصيادين

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

اليوم.. رئيس مصلحة الجمارك يشارك في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه