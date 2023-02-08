«الغيطي»: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العبور العام في أغسطس

أعلن المهندس عبد الرووف الغيطي، رئيس جهاز مدينه العبور، أنه جار إنشاء المستشفي العبور العام.

وقال "الغيطي"، في تصريحات خاصة ل"الدستور"، إنه يتم تنفيذ مستشفى العبور العام على مساحة 16700 متر مربع والمباني الرئيسي على مساحة 3260 مترًا مربعًا، يتكون من من دور أرضي و6 طوابق، وقد تصل القدرة الاستيعابية للمستشفي نحو 220 سريرًا.

ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفي العبور العام خلال شهر أغسطس المقبل، أنه بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 68‎%،‎ بينما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع بقيمة 320 مليون جنيه.

ولفت إلى تركيب درج السلم الرئيسي، وجار الانتهاء من أعمال البياض للأدوار من الأول حتى السادس، وجارٍ استكمال أعمال السيراميك في الأدوار الثاني والثالث والخامس والسادس، كما أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الإلكتروميكانيكا وتنفيذ أعمال بياض الواجهات، وتأسيس أعمال الكلادينج للواجهات وجار تنفيذ باقي الأعمال تباعًا.

ونوه بأنه تتضمن مبني للنفايات ومحطة كهرباء تخدم مستشفي العبور العام، وكما تتضمن تنفيذ قسم للعمليات وحده إشاعة وغرفة عمليات للولادة، وقسم للحضانات وقسم للعظام والباطنة وبنك دم وقسم للحروق وومعامل وإقامة للأطباء وطاقم التمريض.