الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة توافق على بيع راجمات صواريخ «هيمارس» لبولندا

راجمات صواريخ هيمارس
راجمات صواريخ هيمارس

 وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على بيع راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" إلى بولندا في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.


وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي بالبيع المحتمل لنظام هيمارس إلى بولندا، وذلك وفقاً لإخطار من وزارة الخارجية الأمريكية.
 

وجاء في الإخطار أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليفٍ في (الناتو)، وهو ما يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

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وائل لطفي

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