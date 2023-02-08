الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية تحذر السفارة الأمريكية فى موسكو من التدخل بشئون البلاد الداخلية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة سلمت ملاحظة إلى السفارة الأمريكية فى موسكو، تطالب فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.


ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن المصدر، أنه تم تسليم ملاحظة إلى السفيرة الأمريكية رسميا اليوم، تنص على أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، فإن البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لا تزال تواصل نشاطها الخبيث في مجال المعلومات، وتسمح لنفسها بتصريحات غير لائقة حول قيادة روسيا وتنشر معلومات مفبركة حول قواتها المسلحة.
 

وأكد المصدر الروسي أنه تم تحذير الدبلوماسيين الأمريكيين من محاولات إجراء أعمال تخريبية، وتجنيد وكلاء للتأثير من أجل زرع الخلاف والفتنة في المجتمع الروسي، ومن التحريض على الأداء المناهض للدولة، مضيفًا أن الدبلوماسيين الأمريكيين المشاركين والمتورطين في ذلك سيتم طردهم، بغض النظر عن مواقفهم.

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