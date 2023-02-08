ألمانيا تعلن تقديم مليون يورو إضافية لمساعدة لضحايا الزلزال فى سوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن بلادها ستقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة "مالتيزر إنترناشونال" وأنها تعمل على إتاحة المزيد من المساعدات المالية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.



وفي مؤتمر صحفي في برلين يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، طالبت بيربوك بفتح جميع المعابر الحدودية للتمكن من وصول المساعدات إلى المتضررين في سوريا.



ودعت وزيرة الخارجية الألمانية، روسيا إلى المساعدة في الضغط على سوريا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في أسرع وقت ممكن.

