الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكهرباء»: استخدام الطاقة المتجددة سيصل إلى 42% فى 2035

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمعني بالتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، لأن التوجه الجديد يجب أن يكون ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تم وضع استراتيجية طموحة في عام 2016، تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وقال مهينة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، إن الدولة تسعى للتفاعل مع مستجدات سوق الطاقة العملية، وخاصة في ظل ما حدث في اتفاق باريس المعني بالتغيرات المناخية.

وتابع، أنه بعد وضع هذه الاستراتيجية تم العمل عليها بشكل رائع في السنوات الماضية، وجرى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واعدة وكبيرة جدا، مثل محطة بنبان، بالإضافة إلى مشروعات في مجال طاقة الرياح وغيرها، وأصبحت مصر محط أنظار المستثمرين الدوليين، بسبب ما وجوده في الفترة الماضية من مصادقية شديدة لدى الحكومة المصرية في سداد مستحقات المستثمرين الأجانب والمحليين، فتهاوت أسعار الطاقة المتجددة.

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