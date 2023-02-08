الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيبينزيا: صراع أوكرانيا ينتهي عندما يكف الغرب عن شن الحرب بالوكالة ضد روسيا

ممثل روسيا الدائم
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الدول الغربية عن الحرب بالوكالة ضد روسيا، عندها أعتقد أن احتمال السلام سيقترب

وقال الدبلوماسي الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري بسام صباغ، "نأمل جميعا في تحقيق السلام.. عندما يوقف أولئك الذين يروجون لهذه الحرب بالوكالة ضدنا بمساعدة الأوكرانيين المساكين الذين يموتون من أجلهم وعندما يتخذون موقفا واقعيا بشأن مخاوفنا، وهو ما أوضحناه منذ اليوم الأول، فأعتقد أن احتمال السلام سيقترب".

وأشار نيبينزيا، إلى أنه لا يوجد الآن استعداد من الجانب الآخر للتفاعل الهادف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

ووفقا له، تحاول روسيا منذ 30 عاما الاتفاق مع "الناتو" على مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردا على ذلك إما خداعا وأكاذيب ساخرة، أو محاولات للضغط والابتزاز، بينما الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتوسع باطراد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
 

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