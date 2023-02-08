الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة الصادرات الأمريكية إلى روسيا بـ112.8 مليون دولار في ديسمبر الماضي

صادرات الولايات المتحدة
صادرات الولايات المتحدة

زادت صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا في ديسمبر 2022، إلى 112.8 مليون دولار من 62.6 مليون في نوفمبر، والواردات من روسيا إلى 638.4 مليون دولار من 594.3 مليون دولار.

ومع ذلك، في ظروف العقوبات المعادية لروسيا، والتي تواصل الولايات المتحدة فرضها بسبب الصراع في أوكرانيا، كانت التجارة أقل عدة مرات عن ديسمبر 2021.

وبلغت الصادرات الأمريكية إلى روسيا 547.3 مليون دولار، بواردات ما يقرب من 1.9 مليار دولار.

وبشكل عام، في عام 2022، بلغت الصادرات 1.7 مليار دولار، والواردات 14.46 مليار دولار، قبل عام كانت هذه المؤشرات 6.4 مليار و29.6 مليار دولار على التوالي.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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