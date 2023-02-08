الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62 شخصا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الجالية الفلسطينية في الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى 62 شخصا حتى اللحظة

وأعلن السفير الفلسطيني لدى سوريا سمير الرفاعي، عن انتشال جثة اللاجئ الفلسطيني مروان عباس رينو من تحت الأنقاض في مخيم الرمل، ما رفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا إلى 44 قتيلا.

وأضاف الرفاعي، أن ستة مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل عمليات البحث في المكان.

ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا، إلى 14 شخصا حتى اللحظة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم الاثنين، بقوة 7.7 درجات، أكثر من 7100 قتيل، وآلاف المصابين، أما في سوريا، فقد قتل أكثر من 1700 شخص وأُصيب أكثر من 3500 آخرين.
 

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