موعد مباراة الأهلى وريال مدريد اليوم الأربعاء فى نصف نهائى مونديال الأندية

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء 8-2-2023، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، حيث تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المغرب لمتابعة مباراة القمة النارية بين نادي القرن الافريقي (الأهلي) والنادي المصنف رقم 1 فى العالم (ريال مدريد) الأكثر تتويجا بالبطولات، فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية والمقام فى المغرب فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير 2023.

ونجح الأهلي فى العبور للدور نصف النهائي، بعد تغلبه عى أوكلاند سيتي فى الدور التمهيدي للبطولة بثلاثية نظيفة، ثم حقق الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي فى الدور ربع النهائي بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد أول لقاء له فى البطولة من الدور نصف النهائي.

من جهة اخرىي، نجح الهلال السعودي فى الوصول للمبارة النهائية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء فى الدور نصف النهائي، وكان الهلال السعودي بطل آسيا، قد حقق الفوز على الوداد المغربي (بطل أفريقيا) فى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، وينتظر الهلال السعودي الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، فى نهائي مونديال الأندية 2022.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي مونديال الأندية

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد مولاي عبدالله بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد عبر قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، كما تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية جميع مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري عبر قنوات SSC، وكانت قناة المغربية الأرضية قد أعلنت عن نقلها لجميع مباريات مونديال الأندية عبر ترددها الأرضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد