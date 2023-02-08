الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى وريال مدريد اليوم الأربعاء فى نصف نهائى مونديال الأندية

الأهلي وريال مدريد
الأهلي وريال مدريد

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء 8-2-2023، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، حيث تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المغرب لمتابعة مباراة القمة النارية بين نادي القرن الافريقي (الأهلي) والنادي المصنف رقم 1 فى العالم (ريال مدريد) الأكثر تتويجا بالبطولات، فى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية والمقام فى المغرب فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير 2023.

ونجح الأهلي فى العبور للدور نصف النهائي، بعد تغلبه عى أوكلاند سيتي فى الدور التمهيدي للبطولة بثلاثية نظيفة، ثم حقق الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي فى الدور ربع النهائي بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد أول لقاء له فى البطولة من الدور نصف النهائي.

من جهة اخرىي، نجح الهلال السعودي فى الوصول للمبارة النهائية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء فى الدور نصف النهائي، وكان الهلال السعودي بطل آسيا، قد حقق الفوز على الوداد المغربي (بطل أفريقيا) فى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، وينتظر الهلال السعودي الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد، فى نهائي مونديال الأندية 2022.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي مونديال الأندية

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد مولاي عبدالله بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد عبر قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، كما تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية جميع مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري عبر قنوات  SSC، وكانت قناة المغربية الأرضية قد أعلنت عن نقلها لجميع مباريات مونديال الأندية عبر ترددها الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الدوري المصري 2023

بعد الإعلان الرسمي.. تردد تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد

  • حارس المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.
  • خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.
  • خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات- محمد شريف.
الاهلى الأهلي وريال مدريد نصف نهائي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وريال مدريد تشكيل الأهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

ألمانيا تعلن تقديم مليون يورو إضافية لمساعدة لضحايا الزلزال فى سوريا

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62 شخصا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه