الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تجليات الإسكندرية بين الماضى والحاضر على طاولة الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية ثقافية بعنوان “تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر”.

 

وتتضمن الأمسية عدة محاور من بينها: “ماضي الإسكندرية العريق”، وتتناول الكوزموبوليتانية ــ الإسكندر الأكبر ــ نشأة المدينة ــ الحقبة الهلينيستية ويتحدث فيها ويقدمها دكتور عزت قادوس، أستاذ الحضارة الرومانية والإغريقية بجامعة الإسكندرية، وتديرها دكتورة أمنية صلاح.

 

أما الجزء الثاني من أمسية “تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر”، فيتناول “الحاضر السكندري”، ويتضمن  قصائد نثر من وحد البحر، بمشاركة الشاعرة نجلاء خليل، ويعقب عليها الناقدة دكتورة نجلاء نصير.

 

يليها الجزء الثالث من الأمسية، ويعقد تحت عنوان "أدب البحر .. روايات من الأدب العالمي" بمشاركة الكاتب الروائي وحيد مهدي.

 

يعقبها محور “قصائد عن الأسكندرية”، بمشاركة الشاعر أحمد يسري، وقصائد بالعامية المصرية يقدمها الشاعر محمد أحمد برمو. بالإضافة إلي قصائد لـ عبد العليم القباني بعنوان (ليالي الإسكندرية) من ديوانه ثورة الرماد، القصيدة الثانية لعلي الجارم بعنوان (الإسكندرية) القصيدة الثالثة لمحمد محمود زيتون بعنوان (الإسكندرية) من ديوانه أحلام الربيع.

 

أما الجزء الأخير من الأمسية فيعقد بعنوان “حكايات أهالي الثغر”، بمشاركة كلا من الكاتبين: حسين عباس، وإخلاص عبد المحسن.

 

ــ عرض فيلم “الناظر” بسينما الهناجر

في سياق متصل، يعرض في السادسة مساء اليوم أيضا، الفيلم الروائي الطويل “الناظر”، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إحياءا لذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين، والتي تتزامن مع يوم 11 فبراير 2003.

 

وفيلم “الناظر”، روائي طويل كوميدي، إنتاج مصري للعام 2000، من بوطلة كل من: علاء ولي الدين، أحمد سعد، أحمد حلمي، هشام سليم، حسن حسني، ومن إخراج شريف عرفة، وتبلغ مدة عرض الفيلم 120 دقيقة.

 

ــ أمير البهجة في مركز الثقافة السينمائية

كما ينظم في مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما، في السادسة مساء اليوم، عرض للفيلم التسجيلي “أمير البهجة”، عن حياة الفنان محمد فوزي، وذلك بمقر المركز والكائن في 36 شارع شريف بوسط البلد.

 

وفيلم “أمير البهجة”، من تصوير وإخراج حسين بكر، ويعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين يتناول فيها جماليات الفيلم بحضور المونتيرة منار حسني.

تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر علي طاولة مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية الفنان علاء ولي الدين فيلم “الناظر” فيلم أمير البهجة

مواد متعلقة

انطلاق مهرجان الفنون والحرف التراثية الثامن فى مركز الطفل للحضارة والإبداع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-2-2023 والقنوات الناقلة

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-2-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه