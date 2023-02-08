تجليات الإسكندرية بين الماضى والحاضر على طاولة الحرية للإبداع

تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية ثقافية بعنوان “تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر”.

وتتضمن الأمسية عدة محاور من بينها: “ماضي الإسكندرية العريق”، وتتناول الكوزموبوليتانية ــ الإسكندر الأكبر ــ نشأة المدينة ــ الحقبة الهلينيستية ويتحدث فيها ويقدمها دكتور عزت قادوس، أستاذ الحضارة الرومانية والإغريقية بجامعة الإسكندرية، وتديرها دكتورة أمنية صلاح.

أما الجزء الثاني من أمسية “تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر”، فيتناول “الحاضر السكندري”، ويتضمن قصائد نثر من وحد البحر، بمشاركة الشاعرة نجلاء خليل، ويعقب عليها الناقدة دكتورة نجلاء نصير.

يليها الجزء الثالث من الأمسية، ويعقد تحت عنوان "أدب البحر .. روايات من الأدب العالمي" بمشاركة الكاتب الروائي وحيد مهدي.

يعقبها محور “قصائد عن الأسكندرية”، بمشاركة الشاعر أحمد يسري، وقصائد بالعامية المصرية يقدمها الشاعر محمد أحمد برمو. بالإضافة إلي قصائد لـ عبد العليم القباني بعنوان (ليالي الإسكندرية) من ديوانه ثورة الرماد، القصيدة الثانية لعلي الجارم بعنوان (الإسكندرية) القصيدة الثالثة لمحمد محمود زيتون بعنوان (الإسكندرية) من ديوانه أحلام الربيع.

أما الجزء الأخير من الأمسية فيعقد بعنوان “حكايات أهالي الثغر”، بمشاركة كلا من الكاتبين: حسين عباس، وإخلاص عبد المحسن.

ــ عرض فيلم “الناظر” بسينما الهناجر

في سياق متصل، يعرض في السادسة مساء اليوم أيضا، الفيلم الروائي الطويل “الناظر”، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، إحياءا لذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين، والتي تتزامن مع يوم 11 فبراير 2003.

وفيلم “الناظر”، روائي طويل كوميدي، إنتاج مصري للعام 2000، من بوطلة كل من: علاء ولي الدين، أحمد سعد، أحمد حلمي، هشام سليم، حسن حسني، ومن إخراج شريف عرفة، وتبلغ مدة عرض الفيلم 120 دقيقة.

ــ أمير البهجة في مركز الثقافة السينمائية

كما ينظم في مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما، في السادسة مساء اليوم، عرض للفيلم التسجيلي “أمير البهجة”، عن حياة الفنان محمد فوزي، وذلك بمقر المركز والكائن في 36 شارع شريف بوسط البلد.

وفيلم “أمير البهجة”، من تصوير وإخراج حسين بكر، ويعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين يتناول فيها جماليات الفيلم بحضور المونتيرة منار حسني.