اعترافات المتهم بسرقة سيارة سجائر في مدينة نصر: كنت مراقبها

كشف مصدر أمني أن المتهم بسرقة سيارة بضائع محملة بالسجائر اعترف في أثناء مناقشته أمام رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر بارتكابه الواقعة.

وأشار المتهم خلال التحقيقات معه إلى أنه يعمل بمحل سوبر ماركت وكان يراقب سيارة البضائع واتفق مع آخرين على سرقتها.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سائق والمندوب المرافق له بأنه حال استقلالهما سيارة نقل تابعة لإحدى شركات تجارة الأدخنة والخاصة بتوزيع السجائر بدائرة القسم، فوجئا بسيارة يستقلها 5 أشخاص تستوقفهم منتحلين صفة رجال شرطة وإنزالهم من السيارة والاستيلاء عليها بحمولتها (سجائر) وكذا مبلغ مالي من متحصلات البيع، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله فى مجال بيع السجائر بالكشك عمله وتردد السيارة التابعة للشركة على الكشك واحتفاظ قائدها والمندوب المرافق له لمبالغ مالية كبيرة، اختمر فى ذهنه فكرة سرقة ما بحوزتهم من بضائع ومبالغ مالية، وفى سبيل ذلك اتفق مع باقى المتهمين على سرقة المجنى عليهما على النحو المشار إليه وقاموا بالتخلى عن السيارة المستولى عليها بأحد المناطق الجبلية، واستولوا على ما بداخلها من بضائع ومبالغ مالية.

وتم بإرشادهم ضبط (سيارة ملك أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة - السيارة المستولى عليها بمكان التخلى عنها - مبلغ مالى "من متحصلات السرقة" – عدد من عبوات السجائر مختلفة الأنواع بمسكن أحدهم)، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.