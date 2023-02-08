الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتشال 42 شخصا من تحت أنقاض الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليج إيجوروف"، أن قوات الجيش الروسي انتشلت 42 شخصا من تحت الأنقاض، وأن أعمال الإنقاذ مستمرة بعد الزلزال المدمر.


وقال "إيجوروف"، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية الثلاثاء، إنه خلال أعمال الإنقاذ بمشاركة الجنود الروس تم إزالة 27 مكانا مدمرا، وإنقاذ 42 شخصا من تحت الأنقاض، واستخراج 57 جثة، وتقديم المساعدة الطبية لـ 194 مواطنا سوريا".


وأشار إلى نشر أربع نقاط للتبرع بالدم في حلب وحماة وجبلة وستامو، كما تم توزيع أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية والمواد الأساسية في ثماني نقاط من المساعدات الإنسانية للمتضررين.

 

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