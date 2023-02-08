مدير مكتبة الإسكندرية دكتور أحمد زايد يتحدث عن تحديات الثقافة فى زمن العولمة

تحدث الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، خلال ندوة لجنة الترجمة عن "تحديات الثقافة في زمن العولمة".

وقال أحمد زايد صاحب مؤلفات: “صوت الإمام”، “مقدمة في علم الاجتماع السياسي”، “خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري” وغيرها، في الندوة التي نظمها اتحاد كتاب مصر: دعونا نبحث هذه القضية بنوعين من المتغيرات، متغيرات عامة أثرت في كل الشعوب، ونحن العرب جزء من هذه الشعوب تأثرنا بها، هذه المتغيرات تتصل بالعولمة وتعقيداتها العالمية المختلفة، ولكن نحن كعرب لدينا أيضاً مجموعة من التحديات التي نستطيع أن نقول عنها تحديات خاصة تتصل بخصوصيات التركيبة العربية وليست تركيبة عرقية وإنما تركيبة البنية الحدثية العرضية المعاصرة، وما حدث فيها خلال العشرين سنة الماضية، ونحن إذا تتبعنا هذين النوعين من العوامل العامة والعوامل الخاصة في البلاد العربية، سوف نستطيع وضع أيدينا على بعض المشكلات التي تواجه الثقافة وكيف نتعامل معها، كما تحدث زايد عن الحداثة والحداثة العليا، وما بعد الحداثة وعن الأخلاق والتعليم والدعم الثقافي واللغة.



من جانبه قال الدكتور علاء عبدالهادي نقيب الكُتاب والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، خلال ندوة لجنة الترجمة "تحديات الثقافة في زمن العولمة": إن الدكتور أحمد زايد أُختير في مكان مهم هو مكتبة الإسكندرية، وكان الإختيار لمكانته الرفيعة في تخصصهِ وفي اهتمامه بحقول معرفية متداخلة، ونحن نتكلم في الثقافة الآن توجد آلاف التعريفات لكلمة الثقافة التي تجاوز المفهوم البسيط إلى المفهوم Anthropology للثقافة، وتجاوز المفهوم Anthropology إلى المفهوم Sociο ثقافي، بوصفه التنظيم الإجتماعي للمعنى، مشيرا إلى أنه يمكن أن نتعامل مع الهوية بطريقتين الأولى بوصفها معتم تاريخيا وهذا ما يوقعنا فى سلفية فكرية، والمفهوم الآخر أن نتعامل مع الهوية بوصفها متخيلا قابلا للبناء الدائم وهذا لن يكون إلا عن طريق الثقافة.



وفى ختام الندوة قال الدكتور أحمد الحسيسي رئيس لجنة الترجمة: إننا لمسنا روح التواضع في الحديث عن النفس، مؤكدا أن الدكتور أحمد زايد يترك بصمة في أي مكان يشغله، وأهدى الاتحاد درع وشهادة تقدير للدكتور أحمد زايد .