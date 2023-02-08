«القومى للبحوث» يكشف أوجه الدعم المقدم من الدولة للمشروعات الزراعية والمزارعين

قال زكريا فؤاد، أستاذ بالمركز القومي للبحوث، إنه يوجد اهتمام كبير بالقيادة السياسية بدعم المنتجين والمزارعين وإقامة المشرعات الزراعية العملاقة.

أهم المشاريع الزراعية الكبرى بمصر

وأضاف “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أقامت العديد من المشروعات الزراعية الكبرى ومنها الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وتوشكى الخير، ومستقبل مصر، مؤكدًا أن هذه المشاريع ساعدت في زيادة تصدير المحاصيل المصرية وشجعت على الاستثمار في الزراعة.

وتابع، أن أوجه الدعم المقدم من الدولة للمزارعين، هي إما دعم مادي، أومعنوي ومباشر وغير مباشر، ومنه رفع سعر التوريد للمحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والقمح، ودعم مستلزمات الزراعة من الأسمدة والمبيدات ومتابعة ما يحتاجه الفلاح.

وأوضح أنه في الأربع سنوات الماضية شهدت مصر طفرة في تصدير المحاصيل البستانية مثل الموالح واحتلت المركز الأول فيها وفتحت أسواق واستثمارات جديدة في 160 دولة منها الصين وروسيا وفيتنام بالإضافة إلى دول الخليج وكانت هذا لثقة الدول في المنتج المصري وجودته.