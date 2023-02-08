أستاذ تخطيط عمرانى يكشف مميزات مدن الجيل الرابع

قال إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة التي أقيمت في السنوات الأخيرة بمصر تعد نقلة نوعية في البنيان المصري.

مدن الجيل الرابع تتميز بفكرة الاستدامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدن الجيل الرابع تتميز بفكرة الاستدامة والذكاء لأنها تتمتع بمجموعة من المرافق الذكية وبنيتها الأساسية المتقدمة وتعتمد على التكنولوجيا في جميع الخدمات.

وتابع، أن المدن الجديدة تلبي احتياجات المواطن من خدمات ذكية ومميكنة، مشيرًا إلى أنه قديمًا كان يقابل متخذ القرار صعوبات في تحويل جميع الخدمات لذكية بسبب البنية القديمة، ولكن في المدن الجديدة توجد أماكن تحكم وسيطرة لإدارة هذه الخدمات وهذا شق من مميزات مدن الجيل الرابع.

وعن بناء مدينة من الجيل الرابع غرب قنا الجديدة، قال إن الاستراتيجية في التوسع العمراني بالصعيد للعدالة في توزيع الموادر، خاصة أنه كان يعاني قبل سنوات من التهميش وضعف الاهتمام خاصة في الجانب العمراني رغم أنه هو الذي يحدث نقلة نوعية في حياة المواطن.