الأعلى للإعلام: «الأخلاق الرياضية» ستتعامل بحزم مع المخالفات الإعلامية

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام يسير على قدم وساق لأن يكون تناول المحتوى الرياضي الإعلامي محصن بالشفافية دون وجود أي تجاوزات لفظية أو مهنية تذكر.

التجاوز الرياضي الإعلامي

وأكد جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم تشكيل لجنة لرصد كافة التجاوزات في الإعلام الرياضي، لذا الناقد الرياضي عليه الاقتصار على ما يدور في المباراة دون التطرق إلى قول الألفاظ الخارجة وتوجيه الإساءات للآخرين.

التجاوزات المهنية الإعلامية

وأضاف في حديثه، أنه سيكون هناك شفافية في تناول العمل الرياضي الإعلامي، ولهذا سيتم النظر في تلك التجاوزات من خلال لجنة "الأخلاق الرياضية"، حيث هذه اللجنة من شأنها سحب رخص المزوالة وفرض الغرامات على من يتجاوز المعايير المهنية للعمل الإعلامي.