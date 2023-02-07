الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تهنئ الهلال والشعب السعودى بالتأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

هنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نادي الهلال السعودي بفوزه الكبير على فريق فلامنجو البرازيلي وصعوده لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

كما هنأت الشركة الشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الإنجاز التاريخي.

وصعد الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3/ 2 اليوم الثلاثاء في طنجة.

وسجل أهداف الهلال الثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.

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