الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برد قاسٍ ونقص فى المعدات.. عقبات بسوريا لمواجهة آثار الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

كشف خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال في سوريا، لافتا إلى أن اليوم شهد أعدادًا مضاعفة للقتلى.

وقال خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن عمليات الإنقاذ انتهت يوم الاثنين عند 400 شخص قتلوا، بينما تشير الأعداد يوم الثلاثاء، لأكثر من ألف و25 قتيلا، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفي مناطق سيطرة الحكومة السورية وصل عدد القتلى لـ 830 قتيل، بخلاف المصابين.

وكشف عن نبأ غير سار، وهو تضاؤل فرص العثور على ناجين، بسبب البرد الشديد والركام، وعدم توفر المعدات الهندسية، وفرق الإنقاذ المتخصصة.

وأردف أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية فإن الوضع أفضل لأن الحكومة لديها معدات إنقاذ، بينما المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ليس لديها بنية تحتية للإنقاذ.

 

زلزال تركيا تداعيات زلزال تركيا ضحايا زلزال

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