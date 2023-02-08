الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشركة المتحدة: مشاركة 3.5 مليون بمعرض الكتاب تأكيد على وعى وثقافة المصرى

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن ما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب يدعو للفخر، مؤكدًا أن المعرض هو أحد أكبر المعارض على الصعيد العالمي، وهو مثل معرض فرانكفورت ولا يقل عنه شيئًا. 

المعرض ما زال محافظًا على بريقه رغم مرور 50 عامًا

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن المعرض مستمر منذ أكثر من 50 سنة، وما زال محافظًا على بريقه وفعالياته القوية، والشكر كله لوزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على هذا المجهود الرائع.

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مشاركة 3.5 مليون شخص في معرض الكتاب تدل على وعي وثقافة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه تم توقيع  بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، وهناك 360 فيلمًا من أفلام التراث المصري القديمة سنطورها ونعمل عليها خلال الفترة المقبلة. 

وأكد أنه من الشهر المقبل، سيبدأ العمل على ملف الأفلام.

واختتم موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة، وأكد: "ما حدث في معرض الكتاب يدعونا جميعًا للفخر، وإقبال الناشرين العرب والأجانب كان مشرفًا".

للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي معرض القاهره الدولي للكتاب فعالياته القوية الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الثقافة التراث المصري

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