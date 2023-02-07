الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس هيئة الكتاب يشيد بدور «المتحدة» فى التغطية الإعلامية فائقة الدقة

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق أرقامًا في هذه الدورة غير مسبوقة منذ انتقاله لأرض المعارض الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد الزوار في هذه الدورة وصل إلى 3 ملايين و700 ألف زائر.

وأضاف "بهي الدين"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا العدد زار المعرض بسهولة ويسر رغم الأرقام غير المسبوقة منذ 5 سنوات ماضية، موجهًا التحية لمركز مصر للمؤتمرات والمعارض على التنظيم بالغ الدقة هذا العام.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الزائرين عكس حالة الوعي لدى المصريين، فالمصري لديه جينات ثقافية وأثبتها في معرض الكتاب.

وأشاد بدور وسائل الإعلام وعلى رأسها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في التغطية الإعلامية فائقة الدقة، وتغطية كل الأحداث، لافتًا إلى أن هذا العام كانت هناك روح وطنية وحالة من الملحمة الثقافية لدى المصريين.

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