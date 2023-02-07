الهلال السعودى ثالث فريق عربى يصعد لنهائى كأس العالم للأندية فى التاريخ

أصبح فريق الهلال السعودي، ثالث فريق عربي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي، والعين الإماراتي.

وصعد الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3/ 2 اليوم الثلاثاء في طنجة.

وسجل أهداف الهلال الثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.