اعرف بلدك.. قصور الثقافة تحتفل بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية

قدم بيت ثقافة المطرية عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، تضمن مجموعة من أغاني التراث منها: والله يا منصورة هواكي جميل، دور يا مليح الحلو نادي، واختتمت بأغنية عن تراث السمسمية، تدريب المايسترو خالد الشناوي.

وفي السياق نفسه، نفذت مكتبة كفر الترعة الجديد محاضرة بعنوان "اعرف بلدك"، للمحاضر محمد السلاب، أوضح بها أن محافظة الدقهلية تقع شمال شرق الدلتا وعاصمتها مدينة المنصورة ويبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة مما يجعلها من أكبر محافظات، وأحد المصايف المتميزة على مستوى الجمهورية، ويعتبر مصيف جمصة السياحي من أروع مصايف الجمهورية، حيث يمتاز بمياهه الصافية وانخفاض نسبة الرطوبة ورماله الناعمة.

ومن مشاهير الدقهلية في الدين والفن والسياسة والإعلام والطب الدكتور محمد غنيم، والدكتور فاروق الباز، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعادل إمام وفاتن حمامة والشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي جانب آخر نظمت مكتبة بسنديلة محاضرة بعنوان "الوقاية من أمراض الشتاء" تناولت بها آمال علي عبد العال، أمراض الشتاء المنتشرة منها الإنفلونزا، التهاب الحلق، الالتهاب الرئوي، موضحة أنه للوقاية من هذه الأمراض يجب غسل الأيدي بشكل متكرر، حيث يساعد في التخلص من الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض ومنع انتشارها، إضافة إلى ممارسة الرياضة، تغطية الفم والانف بالكمامة للحد من انتشار العدوي، تجنب الاتصال الوثيق بالمريض وعدم لمس العين والأنف وعدم الخروج من المنزل عند الإصابة بالمرض.

كما عقد بيت ثقافة المنزلة أمسية شعرية إعداد الشاعر إبراهيم حسان، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للموهبة محمد رشاد، شارك فيها الشاعر إبراهيم حسان بقصيدة قاب قوسين، والمطرب محمد خالد بأغنية الله على رسول الله، وابتهالات متفرقة، ونفذ بيت ثقافة أجا معرضا فنيا عن أعياد الدقهلية بمركز شباب قرية برج النور الحمص.

واستكمالا للمحاضرات التوعوية نظمت مكتبة كفر غنام محاضرة عن "ترشيد استهلاك الكهرباء"، لراوية عبد العظيم أوضحت بها خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، منها ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني والمرافق التابعة للدولة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة، والالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية، إلى جانب فقرة لاكتشاف المواهب من الأطفال نفذتها إيمان محمد.

تأتى الأنشطة ضمن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الذي ينفذه إقليم شرق الدلتا الثقافي من خلال فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج.