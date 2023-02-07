الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«بهى الدين»: معرض الكتاب ظهر بشكل يليق باسم مصر

أحمد بهي الدين
أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب كان وما زال رائدًا إقليميًا، كان لا بد أن يكون رائدًا هذا العام ليليق باسم مصر.

ووجه "بهي الدين"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على الثقة التي أولتها لكل فريق العمل معه، وأن يظهر معرض القاهرة الدولي للكتاب بما يليق باسم مصر.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة وفريق العمل في معرض الكتاب ردوا على كل الشائعات عن عزوف المواطنين عن الذهاب للمعرض، والعزوف عن شراء الكتب، ولكن كان هناك تفكير في كل التفاصيل، لافتًا إلى أن معرض الكتاب قدم مبادرات للكتب المخفضة، كما أن اتحاد الناشرين المصريين والعرب شاركوا في البرنامج الثقافي الذي ضم مجموعة من المثقفين المصريين والعرب والدوليين.

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