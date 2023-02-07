وزيرة الثقافة: غالبية الشباب فضلوا المؤلفات العامة بمعرض الكتاب

أكدت د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت حريصة على حقوق الملكية الفكرية للكتب: "كان عندنا ناس طول الوقت بتلف على الأجنحة وتتابع الإصدارات والعناوين وتتحقق من أن كل شيء موجود في مكانه".

أضافت الكيلاني، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية cbc، أن معرض الكتاب شهد تنوعًا كبيرًا، ما بين كتب الثقافة العامة التي يتراوح سعرها ما بين جنيه إلى 20 جنيهًا، إضافة إلى أجنحة أخرى بها كتب علمية وكتب عن فن تشكيلي سعرها غالٍ، لكن من يشتريها متخصص وفي حاجة إلى مثل هذه النوعية من الكتب.

وتابعت الوزيرة: "كان هناك تنوع والغالبية العظمى من الشباب فضلوا الكتب التي بها ثقافة عامة ووجود أسعار مناسبة لهم شجعهم على زيادة مشترياتهم من الكتب"، مشيرةً إلى عدم وجود أي تردد، حيث كانت تتناقش مع رئيس الهيئة العامة للكتاب واتخاذ القرار والتنفيذ، حتى عندما كانت تسمع اعتراضات من البعض لم تكن تهتم بها، لأنها لم ترد أن تكون هناك سلبيات تؤثر على العزيمة والرغبة الشديدة في نجاح المعرض، ولم يكن هناك أي فرصة لفشل المعرض.