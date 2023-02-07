الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«المتحدة» تقدم درعين لوزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب احتفالًا بنجاح معرض القاهرة للكتاب

المتحدة تقدم درعين
المتحدة تقدم درعين لوزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب

كرم الدكتور محمد خضر، رئيس شبكة قنوات CBC، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة والخمسين، أمس الإثنين. 

قدم "خضر" درعين من الشركة المتحدة، لوزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقال: "أشكركما على النجاح المذهل والإقبال الجماهيري الكبير، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق الدائم، واسمحا لي أن أقدم لكما درع الشركة المتحدة تقديرًا لكما". 

من ناحيتها،  قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "أشكركم وأشكر الإعلاميين جميعًا في الشركة المتحدة، لولا الإعلام لما علم أحد بما نفعله".

من جانبه، أكد "بهي الدين"، أن الدرع التي حصل عليها تكريم لكل زملائه في الهيئة، ولكل فريق العمل، مردفًا: "أشكرهم جزيلًا على كل ما قدموه".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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