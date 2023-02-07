الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

سياسى سودانى يتحدث لـ«الدستور» عن نتائج اجتماع القاهرة

الباحث السياسي السوداني
الباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم

قال الباحث السياسي السوداني شوقي عبدالعظيم، اليوم الثلاثاء، إن البيان الختامي الصادر عن الكتل السياسية والمجتمعية السودانية،  في ختام ورشة الحوار «السوداني- السوداني»، والتي عقدت في القاهرة، خلال الفترة 2- 7 فبراير الجاري تحت عنوان «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، برعاية الحكومة المصرية، اجتماع هام ومثمر وله العديد من المواقف الكاملة لحل الأزمة في السودان. 

كما شمل البيان وفق عبدالعظيم في تصريحات لـ«الدستور»، عن الحديث عن ثورة سبتمبر في السودان، أن الثوار يرون أن هؤلاء هم الحركات المسلحة لا يدعمون حكم العسكر في البلاد، مشيرًا إلى أن الكتلة الديمقراطية في بيانها أن الوثيقة التي خرجت بها هي وثيقة جادة تهدف إلى حلول للأزمة. 

وأضاف أن الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم في 6 سبتمبر الماضي، هو اتفاق أساسي ولا رجعة فيه وبنود الاتفاق أساسية والحكم للمدنيين في البلاد بدعم من الجيش السوداني، لأنه برعاية دولية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإيجاد المنظمة الإفريقية. 

تنفيذ اتفاق سلام جوبا 

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مشاركون في اجتماع القاهرة: مصر تدعم السودان بشكل دائم وتوفر آليات لحل الأزمة

 

أكدت الأطراف السياسية والمجتمعية السودانية، على ضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، وكذلك ضرورة تحقيق سلام شامل في السودان من أجل إنهاء معاناة السودانيين المستمرة.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الكتل السياسية والمجتمعية السودانية، في ختام ورشة الحوار "السوداني- السوداني"، والتي عقدت في القاهرة،  خلال الفترة 2- 7 فبراير الجاري تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أنه جاء بدعوة من مصر لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، لإتاحة الفرصة لها لحوار سوداني- سوداني لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية.  

وأقر البيان بأن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أدت إلى أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التي أوقفت العملية الانتقالية، مشيرة إلى أن ورشة القاهرة ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها توصلت إلى توافق سياسي بشأن عدة نقاط.

الكتل السياسي السودان المجتمعية البيان الختامى الباحث السياسي

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