هل الزلازل تكون بسبب غضب الله على البلاد؟.. عالم أزهرى يجيب

قال الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن ما حدث من زلزال فى تركيا وسوريا لا علاقة له بغضب الله على هذه البلاد كما يتم ترويجه الآن على السوشيال ميديا.

البلاء الهدف منه رفع الدرجة

وأضاف رضا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية “ etc”، أن البلاء الهدف منه رفع الدرجة والله يريد له رفع درجتة عاليا، حيث أنة إذا ابتلي أحد بمرض، أو بلاء سيء في النفس أو المال، أو زلزال يضرب البلاد.

وتابع: "الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم، وإعلاء ذكرهم، ومضاعفة حسناتهم".

وأردف: "كما يفعل الله عز وجل مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والصالحين من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل"، مطالبا عدم الاستماع للجماعات الإرهابية والمغرضة والتى تروج لكل هذه الخرفات والبذاءات فى البلاد.