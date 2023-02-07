بالأسماء.. اختناق 11 شخصًا في تسريب غاز بطهطا

كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في حادث إصابة 11 شخصا باختناق في قرية القبيصات بمركز طهطا في سوهاج عن أسماء مصابي الحادث.

وضمت أسماء المصابين كلًا من “نهي. ر - 27 سنة”، وشقيقتها “نهلة. ر - 19 سنة”، و “ليلي.ع - 25 سنة”، “فاطمة. ه - 16 سنة”، “ريماس م - 7 سنوات”، “إيمان.م - 46 سنة”، “ياسمين. م - 10 سنوات”، “سلمى. ه - 12 سنة”، “آلاء. م - 25 سنة”، “يسرا. م - 4 سنوات” و"أمل.أ - 50 سنة" إلى مستشفى طهطا العام مصابين بحالة اختناق وهبوط بالدورة الدموية واحتجازهم بقسم الاستقبال بمستشفى طهطا العام.

وأصيب 11 شخصا بحالات اختناق نتيجة تعرضهم لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في قرية القبيصات بمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المشتشفى وجاري اتخاذ اللازم قانونا.

وقد أستقبل مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج 11 شخصا من بينهم 5 أشخاص مصابين بحالة إختناق عقب تعرضهم لإستنشاق غاز تسرب من أسطوانة بوتاجاز من المنزل بناحية قرية القبيصات دائرة مركز شرطة طهطا تم وضع المصابين تحت الرعاية الطبية العاجلة والحالة العامة لهم مستقرة وتصرح لهم جميعا بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

وبسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدثت عقب استنشاقهم للغاز بالمنزل بناحية قرية القبيصات دائرة مركز طهطا تم تقديم العلاج اللازم لهم والحالة العامة لهم جميعا مستقرة وتصرح لهم بالخروج من المستشفى تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العر على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.