الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 | الترم الأول برقم جلوس طلاب 2 ثانوي

الثاني الثانوي
الثاني الثانوي

تصدر رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس وتوزيع درجات ثانية ثانوي الترم الأول، قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات المدارس الثانوية العامة في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء إعلان عدد من المحافظات نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول 

ونستعرض لكم في هذا التقرير من موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس وتوزيع درجات الفصل الدراسي الأول.

وفعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس للترم الأول؛ للتيسير على الطلاب في معرفة النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويمكن معرفة النتيجة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنــا.
  • اختر نتائج سنوات النقل.
  • حدد نتيجة الصف الأول الثانوي.
  • ادخل الترم الأول.
  • اكتب اسم المحافظة التابع لها الطالب.
  • ادخل رقم الجلوس أو الرقم القومي حسب المطلوب إدخاله.
  • اضغط على عرض النتيجة.

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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

  • مادة اللغة العربية 50 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الأول 40 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.
  • مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 درجة
  • مادة علم نفس واجتماع 30 درجة
  • مادة الكيمياء 30 درجة
  • مادة الفيزياء 30 درجة
  • مادة الأحياء 30 درجة
  • مادة تطبيقات رياضة 30 درجة
  • مادة تاريخ 30 درجة
  • مادة الجغرافيا 30 درجة.
  • مادة الفلسفة 30 درجة.

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وائل لطفي

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