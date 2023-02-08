الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

مع الارتفاع غير المستقر للأسعار، يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار في مصر بشكل مستمر على شبكة الإنترنت، للإطلاع على سعر الدولار وفقًا للزيادات المستمرة والتي تعلنها البنوك بشكل دوري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023
 

وخلال التقرير التالي نوضح للقراء سعر الدولار اليوم في مصر في أخر تحديث له على البنك المركزي المصري وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في البنك المركزي المصري 

30.23 جنيه للشراء 
30.33 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بنك مصر 

30.15 جنيه للشراء 
30.25 جنيه  للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023  في البنك الأهلي المصري 

30.15 جنيه للشراء 
30.25 جنيه  للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023  في بنك القاهرة
 30.25 جنيه للشراء
30.32 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023  في بنك قناة السويس

30.25 جنيه للشراء
30.35  جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في بنك الإسكندرية

30.25 جنيه للشراء
و30.35 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في البنك التجاري الدولي cib 

30.25 جنيه للشراء
30.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.30 جنيه للشراء
30.35 جنيه للبيع
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8_2-2023 

يورو​
32.37 جنيه للشراء 
32.49 جنيه للبيع 

 

جنيه إسترليني 
36.27 جنيه للشراء 
8 36.39 جنيه للبيع 

فرنك سويسري
32.68 جنيه للشراء 
32.78 جنيه للبيع 

 

100 ين ياباني
22.90 جنيه للشراء 
22.97 جنيه للبيع 

 

ريال سعودي
8.05 جنيه للشراء 
8.08 جنيه للبيع 

 

دينار كويتي
98.86 جنيه للشراء 
99.20 جنيه للبيع 

 

درهم إماراتي 
8.23 جنيه للشراء 
8.25 جنيه للبيع 

 

اليوان الصيني
4.45 جنيه للشراء 
4.47 جنيه للبيع 

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وائل لطفي

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