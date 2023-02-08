سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023

مع الارتفاع غير المستقر للأسعار، يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار في مصر بشكل مستمر على شبكة الإنترنت، للإطلاع على سعر الدولار وفقًا للزيادات المستمرة والتي تعلنها البنوك بشكل دوري.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023



وخلال التقرير التالي نوضح للقراء سعر الدولار اليوم في مصر في أخر تحديث له على البنك المركزي المصري وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-2-2023.





سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في البنك المركزي المصري

30.23 جنيه للشراء

30.33 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بنك مصر

30.15 جنيه للشراء

30.25 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في البنك الأهلي المصري

30.15 جنيه للشراء

30.25 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في بنك القاهرة

30.25 جنيه للشراء

30.32 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في بنك قناة السويس

30.25 جنيه للشراء

30.35 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في بنك الإسكندرية

30.25 جنيه للشراء

و30.35 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في البنك التجاري الدولي cib

30.25 جنيه للشراء

30.35 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الأربعاء 8_2-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.30 جنيه للشراء

30.35 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8_2-2023

يورو​

32.37 جنيه للشراء

32.49 جنيه للبيع

جنيه إسترليني

36.27 جنيه للشراء

8 36.39 جنيه للبيع

فرنك سويسري

32.68 جنيه للشراء

32.78 جنيه للبيع

100 ين ياباني

22.90 جنيه للشراء

22.97 جنيه للبيع

ريال سعودي

8.05 جنيه للشراء

8.08 جنيه للبيع

دينار كويتي

98.86 جنيه للشراء

99.20 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.23 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.45 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع