الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شركة ناتجاس 2023

الغاز الطبيعي المنزلي
الغاز الطبيعي المنزلي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس 2023 يبحث عنه الكثير من المواطنين، حيث يتابع عدد كبير من عملاء شركات قطاع الغاز المصري محركات البحث خلال الساعات الماضية للبحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة ناتجاس 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس 2023

وفي هذا التقرير يستعرض الدستور رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة ناتجاس تسهيلا على المواطنين وعملاء الشركات تيسيرا عليهم حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة عداد الغاز لشركة ناتجاس دون التعرض لأي غرامات أو مخالفات قد توقع عليهم من قبل شركات الغاز المختلفة.

كما يستعرض “الدستور” للمواطنين والعملاء، رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس 2023، للتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة ناتجاس وكيفية السداد. 

في البداية يجب على العملاء والمواطنين، التابع لشركة ناتجاس للغاز الطبيعي، إحدي شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط (من هنا).

ثم اتباع الخطوات الآتية: اختار تسجيل قراءة العداد، ثم كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل، وعقب ذلك تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل "الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي"، إدخال قراءة العداد في المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لها، ثم الضغط على زر الاستعلام، ومع ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.

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الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس 2023

يأتي هذا حرصاً من شركة ناتجاس على تقديم خدمة دفع فاتورة الغاز من خلال خدمة فوري، للدفع من خلال فوري يرجى إتباع التعليمات التالية، ويجب إدخال رقم الاشتراك الخاص بك المدون على إيصال الغاز و المكون من 16 رقم، إذا كنت لا تعرف رقم الاشتراك يمكنك الاتصال بمركز خدمة العملاء رقم 19390

ناتجاس الاستهلاك الشهري الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز شركة ناتجاس تسجيل قراءة العداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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