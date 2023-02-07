الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بطعنة نافذة.. القبض على شاب أنهى حياة والده بمصر القديمة

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بقتل والده بطعنة نافذة في مصر القديمة.

وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من غرفة النجدة بمقتل مسن على يد نجله، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "نبيل. ف. و"، يبلغ من العمر 71عامًا، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مديرية امن القاهرة متهم بقتل والده مصر القديمة مقتل مسن على يد نجله

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