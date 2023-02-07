الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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بحد أقصى 3 أسابيع.. «الصحة»: الغرفة المركزية نجحت فى إنهاء قوائم الانتظار

الصحة
الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تستهدف الوصول إلى صفر انتظار، وإنهاء الانتظار غير المبرر خاصًة للجراحات العاجلة التي تستوجب تدخلًا سريعًا.

ولفت عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن المبادرة بدأت في يونيو 2018، مستمرة حتى الانتهاء من قوائم الانتظار.

وأردف: "نريد الحفاظ على عدم الانتظار، وتجرى الجراحة للمريض بحد أقصى بعد 3 أسابيع من انتهاء الفحوصات، لا نريد حالة انتظار واحدة".

وكشف عن أنه لأول مرة مستشفيات القطاع الخاص تريد المشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لأنها تتلقى مقابلًا عادلًا في مقابل الخدمة.

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وأكد أنه عند إطلاق المبادرة كان 8 آلاف و700 حالة على قوائم الانتظار، وأجريت جميعها خلال شهر واحد.

وأشار عبدالغفار إلى أن الغرفة المركزية فكرة عبقرية استطاعت أن تنهي قوائم الانتظار، لأنها قادرة على رصد القدرات الاستيعابية للمستشفيات، ويمكنها توجيه المريض للأماكن الشاغرة، موضحًا أن الغرفة المركزية تُدير المنظومة بالكامل وتتابع حالة المرضى لمدة سنة بعد إجراء العملية للتأكد من نتائج الجراحة.

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