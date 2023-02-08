الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 8-2-2023

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

يبحث الكثير من المصلين عن مواقيت الصلاة كي يؤدوا الصلاة في أوقاتها دون الخروج عنها، لذا يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-2-2023

يُرجى العلم أن مواقيت الصلاة تختلف من محافظة لأخرى لذا يتم عرض المواقيت في عدد من المحافظات  مع تقارب بعض المحافظات في مواقيتها.
 

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٦ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:١٥ ص
الشروق ٦:٤٤ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:١٥ م
صلاة المَغرب ٥:٣٨ م
صلاة العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٤٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٥ م
صلاة العَصر ٣:١٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤١ م
صلاة العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١١ م
صلاة العَصر ٣:١٩ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٦:٥٩ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

صلاة الفجْر ٥:٠٥ ص
الشروق ٦:٣٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م
صلاة العَصر ٣:١٤ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٣ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٩ ص
الشروق ٧:٠٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٣٨ م
صلاة العَصر ٣:٥١ م
صلاة المَغرب ٦:١٤ م
صلاة العِشاء ٧:٢٩ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة مرسى مطروح
 

صلاة الفجْر ٥:٣٠ ص
الشروق ٧:٠٠ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٥:٥١ م
صلاة العِشاء ٧:١١ م

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الغردقة

صلاة الفجْر ٥:٠٢ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٣٠ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة العريش

صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠٢ م
صلاة المَغرب ٥:٢٥ م
صلاة العِشاء ٦:٤٥ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة إسماعيلية

صلاة الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٣:٠٩ م
صلاة المَغرب ٥:٣٢ م
صلاة العِشاء ٦:٥١ م


 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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