الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ممثل «الهجرة» يكشف أوضاع الطلاب المصريين بعد زلزال تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال شادي السروي، ممثل وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج، إن الطلاب المصريين في تركيا تتراوح أعدادهم بين 4 و5 آلاف ونصف، ومعظمهم يتمركز في إسطنبول وأنقرة، والجزء الغربي في تركيا.

وأضاف “السروري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد جزء كبير من الطلاب يدرسون في جنوب تركيا، في منطقة "هاتاي"، مؤكدًا أنه يوجد تكدس كبير للطلاب المصرين في هذه المنطقة، والتي تعد الاكثر تضررًا بالزلزال.

طرق التواصل مع الطلاب

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع كل الطلاب من خلال قاعدة البيانات والمعارف الشخصية، موضحًا أن أحد الطلاب نجا من تحت الأنقاض، فيما لايزال هناك طالبين آخرين تحت الأنقاض، مُطالبًا الشعب المصري بالدعاء لهما، مؤكدًا أن منطقة أنطاكيا من أكثر المناطق المتضررة من الزلزال والذي تسبب في سقوط نصف مبانيها.

ممثل وزارة الهجرة لشباب الدارسين بالخارج طلاب المصريين تركيا جنوب تركيا قاعدة البيانات الأنقاض منطقة أنطاكيا طالب الشعب المصري بالدعاء

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